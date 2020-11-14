الصحة: صلاح بدأ يعاني من الألام ونقص في كرات الدم البيضاء.. وإجراء مسحة أخرى نهاية الأسبوع

أعلن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة المصرية، إنه من المقرر أن تجرى مسحة جديدة لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، نهاية الأسبوع الجاري.
وأضاف حسني خلال مداخلة تليفزيونية، مع عمرو أديب على قناة إم بي سي، أن الفحصوات الطبية أظهرت معاناة صلاح من بعض الآلام في الجسم، ولكن حالته الصحية مستقرة، مشيرًا إلى أن الأشعة المقطعية أظهرت نقص بسيط في كرات الدم البيضاء.
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ولفت رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إلى إرسال تقرير لنادى ليفربول يتضمن حالة اللاعب الجيدة وهو فى منتنهى التعاون، مؤكدة أن اللاعب لن يسافر إلى الخارج.
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