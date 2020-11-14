انتهاء المباراة..مصر تفوز على توجو وتصعد لصدارة المجموعة

انتهت المباراة التي جمعت بين مصر وتوجو، بفوز منتخب مصر بنتيجة 1-0، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات الأمم الأفريقية 2022.

الشوط الأول لمباراة مصر وتوجو



بدأ حسام البدري بالتشكيل الٱتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - محمد هاني.

الوسط: محمد النني - عمرو السولية - عبدالله السعيد - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو.

هجوم: مصطفى محمد.

ولم يقدم المنتخب المصري الأداء المرجو طوال شوط المباراة سوى في بعض الكرات التس حملت الخطورة أبرزهم رأسية مصطفى محمد التي اصطدمت بالعارضة، ومراوغة وسقوط من محمود تريزيجيه طالب فيه بركلة جزاء.

الشوط الثاني لمباراة مصر وتوجو



بدأ الشوط الثاني بضغط كبير من المنتخب المصري ولم ننتظر كثيرا حتى شاهدنا الهدف الأول لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 54، برأسية محمود حمدي الونش بعد كرة عرضية أرضية من عبد الله السعيد من مخالفة من الطرف الأيسر تمر من الجميع لتصل إلى النني الذي مررها إلى الونش سددها برأسه داخل الشباك.

استحوذ المنتخب امصري على الكرة في معظم مجريات اللقاء حتى وصل الإستحواذ ل 72% لصالح المنتخب المصري، مقابل 28% للمنتخب التوجولي، كما كان هناك مطالبات كثيرة بركلتي جزاء للمنتخب المصري بالشوط الثاني الأولى لتريزيجيه والثانية لبديله رمضان صبحي، لكن لم يتم احتساب أي منهم.

اقرأ أيضًا..محمود حمدي الونش يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر



