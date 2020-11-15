عاجل .. متحدث الرئاسة : السيسى ينعى رئيس مالى الأسبق

وعبر الرئيس خلالها وبالإنابة عن الشعب المصرى عن خالص التعازى إلى الشعب المالى الشقيق ولكافة الأشقاء الأفارقة فى وفاة الرئيس الأسبق "أمادو تورى"، الذى يعد من أحد أبرز القادة الأفارقة، الذين طالما نادوا بدعم المبادرات، التى تعزز من استقرار دول القارة وازدهار شعوبها.

وأوضح الرئيس السيسى فى برقيته "أن مصر لن تنسى جهود الفقيد فى تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مصر ومالى، فضلاً عن دوره البارز فى النهوض بمالى، من خلال العديد من المشروعات والمبادرات التنموية فى كافة المجالات .. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".