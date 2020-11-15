الارصاد:طقس غدا لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري بارد ليلا  



توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري بارد ليلا والرياح معتدلة مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

ويكون الطقس لطيف نهارا على السواحل الشمالية بارد ليلا والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق.

ويسود طقس معتدل نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة على خليج السويس وتؤدى إلى اضراب الملاحة البحرية، ويكون الطقس معتدل على محافظات الصعيد نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة احيانا.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 25 للعظمى والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 15.