وزير التنمية المحلية يكلف محافظ الغربية بتطهير شوارع ومنازل قرية محمد صلاح  

كلف طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم السبت، فريق طبي بالتوجه لقرية نجريج بمركز بسيون وتطهير القرية والتى هي مسقط رأس اللاعب الدولي محمد صلاح الذى أصيب بفيروس كورونا المستجد لإجراء مسحات لجميع المخالطين له من الأسرة والأقارب وأهالي القرية الذين حضروا حفل زفاف شقيقه قبل الإعلان عن إصابته بالفيروس.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين. كما وجه اللواء محمود شعراوي المحافظ بتطهير شوارع ومنازل القرية بأكملها من خلال فرق متخصصة وبشكل دوري لحين انتهاء إجراءات مسح جميع الحالات المخالطة للاعب.

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