السيسى: لن ننسى جهود ”أمادو تومانى تورى” فى تعزيز العلاقات بين مصر...

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تعازي في وفاة رئيس مالي الاسبق "أمادو توماني توري"، عبر خلالها وبالانابة عن الشعب المصري عن خالص التعازي إلى الشعب المالي الشقيق ولكافة الاشقاء الافارقة في وفاة الرئيس الأسبق "امادو توري" الذي يعد من أحد أبرز القادة الأفارقة الذين طالما نادوا بدعم المبادرات التي تعزز من استقرار دول القارة وازدهار شعوبها.

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس السيسى أكد أن مصر لن تنسي جهود الفقيد في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مصر ومالي، فضلًا عن دوره البارز في النهوض بمالي من خلال العديد من المشروعات والمبادرات التنموية في كافة المجالات .... رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم اسرته الكريمة الصبر والسلوان.