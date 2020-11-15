لن ننسى جهوده .. السيسي يعزي في أحد أبرز القادة الأفارقة نيابة عن الشعب المصري

وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، أن الرئيس السيسى أكد أن مصر لن تنسي جهود الفقيد في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين مصر ومالي، فضلًا عن دوره البارز في النهوض بمالي من خلال العديد من المشروعات والمبادرات التنموية في كافة المجالات .... رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم اسرته الكريمة الصبر والسلوان.
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