 الأرصاد الجوية تحذر من طقس الـ24 ساعة المقبلة وتنشر خريطة تساقط الأمطار حتى يوم الأربعاء

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محمد سياف - ابو ظبي - نشرت هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية بالفيس صوراً وفيديوهات لتساقط الأمطار الغزيرة على العديد من محافظات مصر، وكانت الأمطار شديدة في محافظة الدقهليةـ، بل إن السما كانت تمطر قطعاً الثلج، ومن المقرر أن تستمر حالة عدم الإستقرار في الأحوال خلال اليوم الأحد، على أغلب المحافظات.

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الـ24 ساعة المقبلة وتنشر خريطة تساقط الأمطار

كما نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية خريطة تساقط الأمطار بدايةً من اليوم الأحد 15 نوفمبر وحتى يوم الأربعاء القادم، ومن المقرر أن يستمر تساقط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد، ثم تقل تدريجياً بدايةً من يوم الإثنين.

ووفق بيان هيئة الأرصاد الجوية فقد جاءت أماكن تساقط الأمطار بداية من اليوم الأحد وحتى الأربعاء كما يلي:

الأحد 15 نوفمبر

تتواصل سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على مناطق الإسكندرية ومطروح والسلوم وبور سعيد والعريش، وخفيفة على القاهرة والوجه البحري ومدن القناه.

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الثلاثاء 17 نوفمبر

أمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية، ومتوسطة على على الإسكندرية ومطروح والسلوم.

الأربعاء 18 نوفمبر

أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية “الإسكندرية ومطروح والعريش والسلوم”.