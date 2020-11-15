انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت 14 نوفمبر والإجمالي يسجل 110547 حالة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة الصحة تقريرها اليومي بشأن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت 14 نوفمبر، وذلك وسط تأرجح بمصابي ووفيات كورونا ما بين الإرتفاع والإنخفاض، إلا أن الأعداد مرتفعة مقارنة بالأسابيع القليلة الماضية، كما أن هناك توقعات بارتفاعها خلال الثلاثة أشهر القادمة، مع تخوفات وتشديدات حكومية على جميع الإجراءات الإحترازية تحسباً لموجة ثانية محتملة لفيروس كورونا.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم السبت 14 نوفمبر

ووفق بيان الصحة على لسان المتحدث الرسمي الدكتور خالد مجاهد، فقد تم تسجيل 99 حالة تعافي جديدة اليوم، ليرتفع إجمالي الأعداد المتعافية إلى 100946 حالة حتى اليوم، وتؤكد الصحة دائماً بجميع تقاريرها على خروج كل الحالات المذكورة من مستشفيات العزل الصحي بعد تعافيها وتلقيها العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

كما أن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم بلغت 228 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بزيادة 4 حالات عن الأمس، ليرتفع مؤشر الإصابات بكورونا منذ بداية دخول الوباء إلى مصر وحتى اليوم إلى 110547 حالة.

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كما سجلت وزارة الصحة اليوم 13 حالة وفاه جديدة، لتصل إجمالي الوفيات حتى اليوم إلى 6442 حالة، وتؤكد الصحة على متابعتها للوضع الوبائي في مصر أول بأول، وليست المتابعة خاصة كورونا فقط، ولكن بجميع الفيروسات والأمراض المعدية.