فوائد بنك مصر على حسابات التوفير وشهادات الإدخار .. بعد التخفيض

أصبحت فوائد بنك مصر على حسابات التوفير وشهادات الإدخار أهم مايبحث عنه المصريين بعد التخفيض الذى أقره البنك المركزي خلال الأيام الماضية فبدأ عملاء بنك مصر يبحثون على أسعار الفوائد من جديد.



فوائد بنك مصر على حسابات التوفير

- يتراوح العائد على الحساب الجاري ذو العائد اليومي لدى بنك مصر بين 2.5 و4.625% حسب قيمة رصيد الحساب.

- يبلغ العائد على الحساب الجاري لأصحاب المعاشات ذو العائد الشهري 3.5%.

- يتراوح العائد على حسابات التوفير بالجنيه لدى بنك مصر، بين 3 و5.5% حسب قيمة رصيد الحساب المتاح.

- يتراوح العائد على حساب التوفير للشباب بين 4.75% و5.25%.



فوائد بنك مصر على شهادات الإدخار

- يبلغ العائد على شهادة القمة ذات العائد الشهري لأجل 3 سنوات نحو 12%، وشهادة القمة ذات العائد الربع سنوي لأجل 3 سنوات 12.25%.

- شهادة العائد الشهري الثابت لأجل 5 سنوات 9%.

- شهادة العائد السنوي الثابت لأجل 5 سنوات 9.5%.

- شهادة العائد الشهري الثابت لأجل 7 سنوات 9.75%.

- شهادة أمان المصريين بعائد 13%. - يبلغ العائد على شهادة القمة ذات العائد الشهري لأجل 3 سنوات نحو 12%، وشهادة القمة ذات العائد الربع سنوي لأجل 3 سنوات 12.25%.- شهادة العائد الشهري الثابت لأجل 5 سنوات 9%.- شهادة العائد السنوي الثابت لأجل 5 سنوات 9.5%.- شهادة العائد الشهري الثابت لأجل 7 سنوات 9.75%.- شهادة أمان المصريين بعائد 13%. اقرأ أيضًا.. رسوم فتح حساب ادخار في بنك مصر .. تعرف عليها



فوائد بنك مصر على الودائع الادخارية

- تتراوح الفائدة على الودائع الادخارية لدى بنك مصر بين 2.875% و6% وفقًا لأجل الوديعة وقيمتها.

- الودائع أكثر من 10 ملايين جنيه يتم الرجوع إلى إدارة البنك لتحديد العائد.

