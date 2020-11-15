محمد الباز : الإدارة الأمريكية الجديدة يطلقون على أردوغان الذئب المسعور

وأوضح الباز، فى برنامجه آخر النهار،المذاع على فضائية النهار، أن الإدارة الأمريكية الجديدة لديها تصور واضح تجاه تركيا، وهم يطلقون على أردوغان اسم الذئب المسعور .
وواصل، أن جو بايدن وإدارته يرون أن أردوغان مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية، وارتكب حماقات بشان حقوق الإنسان فى سوريا والعراق وليبيا.
وتابع، أنه على الرغم من توتر العلاقات أكثر من مرة بين ترامب وأردوغان، وإهانة ترامب لأردوغان ولكن ترامب كان أكثر لينا تجاه تركيا.
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