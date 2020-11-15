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محمد الباز : الإدارة الأمريكية الجديدة يطلقون على أردوغان الذئب المسعور

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أحمد عاشور 2020-11-15 01:03 0 تبليغ

وأوضح الباز، فى برنامجه آخر النهار،المذاع على فضائية النهار، أن الإدارة الأمريكية الجديدة لديها تصور واضح تجاه تركيا، وهم يطلقون على أردوغان اسم الذئب المسعور .

وواصل، أن جو بايدن وإدارته يرون أن أردوغان مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية، وارتكب حماقات بشان حقوق الإنسان فى سوريا والعراق وليبيا.

 

وتابع، أنه على الرغم من توتر العلاقات أكثر من مرة بين ترامب وأردوغان، وإهانة ترامب لأردوغان ولكن ترامب كان أكثر لينا تجاه تركيا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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