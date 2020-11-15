صور .. زوار مارجرجس بالرزيقات يحتفلون بالمولد بتورتة طولها 4 أمتار

"يا مارجرجس .. سرك سرك".. وسط هتافات مدوية بدير الرزيقات بمحافظة الأقصر، احتفل الزائرون بتورتة مارجرجس، التى تبلغ حوالى 4 أمتار، والمقدمة من نادر أيوب مينا، أحد أبناء المحافظة كهدية.





والتف العديد من الآباء الكهنة وأبناء الإيبارشية والمحتفلين حول التورتة، التى كانت تتزين بصور البابا شنودة الثالث والقديس العظيم مارجرجس والبابا تواضروس الثانى، وصور أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، والأنبا هدرا مطران أسوان، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوى للدير، الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، الأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

يأتى ذلك احتفالا بذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد فى فلسطين، بديره العامر فى الرزيقات غرب محافظة الأقصر.

ويترأس صلوات القداسات ودورة الأيقونة والتى تعرف باسم الزفة، أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على احتفالات الدير، الأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوى للدير، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

ويقام الاحتفال بهذه المناسبة كل عام بحضور مئات الآلاف من المواطنين من مختلف المحافظات بالإضافة إلى وفود الدول المختلفة، ولكن فى ظل جائحة كورونا هذا العام، تقرر اقتصار الاحتفال على الزيارات اليومية فقط، وعدم المبيت داخل الدير، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية طوال فترة الزيارة.

من ناحية أخرى يشهد دير مارجرجس بالرزيقات إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة فى محيط الدير بالداخل والخارج وعلى أبوابه الرئيسية والفرعية، للتأكد من شخصيات المشاركين بالاحتفالات، بناء على تعليمات اللواء عصام يسن مدير أمن الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار المديرية، بالإضافة إلى انتشار موسع لقوات الأمن المركزى والأمن العام وخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية.