الليلة.. إنطلاق مسلسل الانسة فرح الجزء الثاني

ينطلق مسلسل الانسة فرح الجزء الثاني اليوم الأحد 15 سبتمبر على منصة شاهد VIP، حيث كان ينتظره العديد من المشاهدين عقب إنتهاء الجزء الأول من المسلسل.

تدور أحداث الجزء الثاني حول انفصال "شادى" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.

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الجدير بالذكر، أن مسلسل الأنسة فرح بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبواليزيد، ومحمد كيلانى، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمروسى، وإخراج أحمد الجندى، واستكمل المخرج وائل فرج إخراج الموسم الثانى.

