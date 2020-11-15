اليوم.. تعليق الدراسة بجامعات ومدارس الدقهلية

تشهد محافظ الدقهلية اليوم الأحد، تعليق الدراسة بمدارس وجامعات المحافظة، وذلك على خلفية لسوء الأحوال الجوية، وحرصا على سلامة الطلاب، وصدر بذلك قرارًا من محافظ الدقهلية.

ومن المتوقع أن تشهد المحافظة اليوم، سوءًا في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس في المحافظات اليوم السبت.

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