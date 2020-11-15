الري تكشف حالة الطقس في المحافظات على مدار 3 أيام.. وأماكن سقوط الأمطار

يتوقع مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى سقوط أمطار خفيفة اليوم الأحد على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء.

كما تشير التوقعات إلى سقوط أمطار خفيفة يوم الاثنين على أجزاء من السواحل الشمالية، وشدد المركز على ضرورة توخى الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وسيتم تحديث التنبؤ خلال الساعات القادمة.

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وشكلت وزارة الرى غرف طوارىء فى المحافظات مرتبطة بغرفة عمليات مركزية تضم كافة قيادات الوزارة، وإصدار نشرات يوميا عن كميات الامطار قبل حدوثها ب 72، من مركز التنبؤ بالوزارة، بالإضافة الى التوقعات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، و التعامل بين جميع أجهزة الدولة من خلال غرفة عمليات الكترونية لمتابعة الأخبار لحظيا، حتى يتم التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة فى ضوء التنبؤات اليومية ونقل أى حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التى تضم جميع الوزراء والاجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.

وقالت وزارة الرى أن كافة المنشآت والمشروعات التى قامت بها هيئات وقطاعات الوزارة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أى تأثير على المنشأت أو المناطق التى تحميها.

