اليوم.. استئناف الصلاة بمساجد عمان وإعادة فتح 3 ألاف جامع مغلق بسبب كورونا

قررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بدولة سلطنة عمان، استئناف الصلاة بمساجد الدولة وإعادة فتح 3 ألاف جامع مغلق، بسبب جائحة كورونا الماضية.

وشمل قرار لجنة كورونا العليا بعمان عدة ضوابط لإعادة الفتح، تشمل فتح المساجد التى لا تقل مساحتها عن 400 مصلي للصلوات الخمس فقط ، ولا يشمل ذلك صلاة الجمعة، وفتح الجوامع والمساجد وقت الأذان ولمدة لا تزيد على 25 دقيقة تشمل الأذان والصلاة والخروج من المسجد، ورفع المصاحف والكتب وعدم استخدامها من المصلين، وإغلاق جميع برادات المياه.

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وناشدت اللجنة العليا لكورونا تجنب المواطنين الذهاب إلى الجامع أو المسجد في حالة وجود أعراض الإصابة بمرض كوفيد 19 لديه أو لدى أحد أفراد أسرته أو مخالطيه.