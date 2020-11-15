أمطار خفيفة على القاهرة .. الأرصاد تتوقع طقس اليوم : عظمى القاهرة 23

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس لطيف نهارا، والرياح معتدلة، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وطقس لطيف نهارا، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، بارد ليلا على السواحل الشمالية





طقس معتدل نهارا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، وتؤدى إلى اضطراب فى الملاحة البحرية، مائل للبرودة ليلا على جنوب سيناء.

طقس معتدل نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة على شمال الصعيد معتدلة على جنوبه، بارد ليلا على كليهما.

وبالنسبة للأمطار:

- أمطار خفيفة (40% تقريبا) على بعض المناطق من القاهرة، ومتوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق (السّلوم وسيدى برانى ومطروح والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش).

- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر تكون: معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 16

الإسكندرية 22 17

وادى النطرون 23 16

طنطا 23 17

شبين الكوم 23 17

دمنهور 23 16

بلطيم 22 17

مطروح 21 17

السلوم 21 16

سيوة 23 14

بورسعيد 23 19

دمياط 23 18

الزقازيق 23 16

المنصورة 23 16

الإسماعيلية 23 16

السويس 24 17

العريش 22 17

رفح 22 16

رأس سدر 24 17

نخل 23 11

نويبع 26 22

طابا 24 20

كاترين 20 09

الطور 26 18

شرم الشيخ 28 22

الغردقة 27 20

مرسى علم 26 19

الفيوم 24 14

بنى سويف 24 14

المنيا 24 13

أسيوط 25 13

سوهاج 26 14

قنا 27 14

الأقصر 28 15

أسوان 28 15

إدفو 28 15

أبوسمبل 27 16

الوادى الجديد 27 12

شلاتين 30 23

أبو رماد 29 22

حلايب 27 24

رأس حدربة 28 23