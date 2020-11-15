أخبار السوشيال ميديا .. المنتخب والمنصورة يتصدران تويتر.. وأحمد جمال يجهز لأحدث أغانيه

تصدر هاشتاج #منتخب_مصر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب نهاية مباراة منتخب مصر الاول امام نظيرة منتحب توجو. وفاز الفراعنة علي منتخب توجو في المباراة التي جمعت بين المنتخبين ضمن لقاءت الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون بهدف نظيف احرزه المدافع محمود حمدي الونش من رأسية رائعة.

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