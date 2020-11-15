عاجل .. وفاة نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى

أعلن محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، اليوم الأحد، وفاة اللواء دكتور حسن عبدالمجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب لـ "الهيئة".





وقال محمد عيد بكر، فى منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "توفى إلى رحمة الله تعالى لواء دكتور حسن أحمد عبد المجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب". يذكر أن الراحل عمل منذ تخرجه فى الكلية الفنية العسكرية عام 1978، لخدمة الوطن، وحقق إنجازات كبيرة، فى توطين الصناعات العسكرية والمدنية، داخل شركات ومصانع الإنتاج الحربى.

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