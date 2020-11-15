نشرة صباحك ومطرحك المرورية .. كثافات بـ محور 26 يوليو والدائرى

وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك" الذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، بينما ظهرت بعض الكثافات بمحافظة الإسكندرية عند طريق أبو قير بمنطقة كفر عبده.

وأوضح مراسل الراديو 9090، أن هناك بعض الكثافات التى ظهرت أعلى الطريق الزراعى القادم من ميت نما والمتجه إلى ميدان المؤسسة، كذلك الأمر عند وصلة المريوطية المتجهة لطريق الواحات.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

كما شهد أعلى الطريق الزراعى المتجه لنفق السلام بعض الأحجام المرورية، كذلك الأمر عند محور 26 يوليو القادم من الشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

ونصح صابر بالابتعاد أيضا عن الطريق الدائرى القادم من محور صفط والمتجه لشارع ثروت بسبب وجود بعض الكثافات المرورية، أما فيما يخص محافظة القاهرة فظهرت بعض الكثافات عند محور الثورة بمنطقة جاردينيا بسبب كسر ماسورة مياه.

كما ظهرت بعض الأحجام المرورية عند كوبرى الحرفيين القادم من محور جوزيف تيتو والمتجه لمنطقة السلام بسبب وجود بعض الأعمال.