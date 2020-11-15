التضامن الاجتماعى تبدأ صرف مساعدات كرامة اليوم

ومن المقرر أن يتم الصرف لمستفيدى تكافل والذين يبلغ عددهم نحو 2 مليون مستفيد بتكلفة تصل إلى مليار و16 مليون جنيه اعتبارا من الثلاثاء المقبل، بالإضافة إلى مستفيدى كرامة الذين لم يقوموا بالصرف، خلال الأيام المخصصة لهم.
وشكلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى، لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم، مع تقديم الاجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوى الإعاقة.
جدير بالذكر أن عدد الاسر المستفيدة من الدعم التقدى يبلغ 3 ملايين و640 ألف أسرة، ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر مليار و573 مليون جنيه مصرى.
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