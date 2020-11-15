بعد قليل.. جمعية الهلال الأحمر تطلق مبادرة ”دعم العودة الآمنة للمدارس” بمحافظة...

تطلق جمعية الهلال الأحمر المصري، بعد قليل، مبادرة "دعم العودة الآمنة للمدارس" بمحافظة الإسماعيلية في ضوء التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ حيث تنطلق المبادرة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم ومحافظة الإسماعيلية.

ويهدف الهلال الأحمر المصري، من خلال المبادرة، نشر التوعية الصحية بأساليب الوقاية من فيروس كورونا في أكتر من 990 مدرسة لتشمل المبادرة 350,000 طالب ومدرس في جميع إدارات محافظة الإسماعيلية.