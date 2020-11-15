تطلق جمعية الهلال الأحمر المصري، بعد قليل، مبادرة "دعم العودة الآمنة للمدارس" بمحافظة الإسماعيلية في ضوء التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ حيث تنطلق المبادرة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم ومحافظة الإسماعيلية.
ويهدف الهلال الأحمر المصري، من خلال المبادرة، نشر التوعية الصحية بأساليب الوقاية من فيروس كورونا في أكتر من 990 مدرسة لتشمل المبادرة 350,000 طالب ومدرس في جميع إدارات محافظة الإسماعيلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد قليل.. جمعية الهلال الأحمر تطلق مبادرة ”دعم العودة الآمنة للمدارس” بمحافظة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.