أكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تُتابع عن كثب تطورات الموقف في منطقة معبر الكركرات الحدودي في المغرب.
ودعت مصر وفق بيان لوزارة الخارجية، على ضوء تزايد التوتر في هذه المنطقة وتسارع الأحداث؛ الأطراف إلى ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن بما تشمله من وقف لإطلاق النار والامتناع عن أي أعمال استفزازية وأي أعمال من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية والتبادل التجاري في هذه المنطقة.
وأكدت مصر في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بالحوار واستئناف العملية السياسية لحل الأزمة بما يُحقق الاستقرار ويصون مصالح كل الأطراف، ويحترم الاعتبارات الخاصة بالقانون الدولي ولا سيما مبدأ سيادة الدول.
وكان الوزير سامح شكرى وزير الخارجية قد تبادل الاتصالات مع كل من الوزير صبرى بوقادوم وزير الشئون الخارجية بالجمهورية الجزائرية، والوزير ناصر بوريطة وزير الشئون الخارجية والتعاون الافريقى بالمملكة المغربية، وذلك فى إطار متابعة تطورات الأوضاع فى منطقة الكركرات.
وتستمر مصر فى متابعة مستجدات الموقف عن قرب، وإجراء الاتصالات اللازمة بما يحفظ الاستقرار انطلاقًا من مسئوليتها تجاه أشقائها العرب وبما يصون مصالحهم ويجنب المنطقة أى توتر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتابع تطورات الموقف في معبر الكركرات.. مصر تدعو إلى ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.