نتابع تطورات الموقف في معبر الكركرات.. مصر تدعو إلى ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن

أكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تُتابع عن كثب تطورات الموقف في منطقة معبر الكركرات الحدودي في المغرب.

ودعت مصر وفق بيان لوزارة الخارجية، على ضوء تزايد التوتر في هذه المنطقة وتسارع الأحداث؛ الأطراف إلى ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن بما تشمله من وقف لإطلاق النار والامتناع عن أي أعمال استفزازية وأي أعمال من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية والتبادل التجاري في هذه المنطقة.

وأكدت مصر في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بالحوار واستئناف العملية السياسية لحل الأزمة بما يُحقق الاستقرار ويصون مصالح كل الأطراف، ويحترم الاعتبارات الخاصة بالقانون الدولي ولا سيما مبدأ سيادة الدول.