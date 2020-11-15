مصر للطيران: 46 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب إلى وجهات مختلفة

تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، اليوم الأحد، رحلاتها إلى 46 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا إلي كل من، الرياض، تورونتو، القصيم، بيروت، بغداد، ندجامينا، لاجوس، عنتيبي، أبوجا، أبوظبي، لندن، الدمام، باريس، إسطنبول، دبي، امستردام، كانو، روما، فرانكفورت، لومي، أديس أبابا، ميلانو، جدة، الخرطوم، المدينة المنورة، عمان، الشارقة، و 8 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى.
واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
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كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.
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