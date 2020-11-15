مصر تدعو الأطراف المتنازعة على الكركارات لضبط النفس

وفى بيان رسمى، أوضح حافظ، أنه على ضوء تزايد التوتر فى هذه المنطقة وتسارع الأحداث، فإن مصر تدعو الأطراف إلى ضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن بما تشمله من وقف لإطلاق النار والامتناع عن أى أعمال استفزازية، وأى أعمال من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية والتبادل التجارى فى هذه المنطقة.

وأشار إلى تأكيد مصر ضرورة الالتزام بالحوار واستئناف العملية السياسية لحل الأزمة، بما يُحقق الاستقرار ويصون مصالح جميع الأطراف، ويحترم الاعتبارات الخاصة بالقانون الدولى، خاصة مبدأ سيادة الدول.