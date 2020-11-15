شكرى يسلم أمير الكويت رسالة من الرئيس السيسى

سلم وزير الخارجية سامح شكري، رسالة موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أخيه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، واستعرض وزير الخارجية وأمير الكويت – خلال اللقاء الذي عقد بقصر السيف، صباح اليوم الأحد، مجمل العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل دفعها الى آفاق أرحب وأوسع، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية.

وطلب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من وزير الخارجية نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيا له موفور الصحة والعافية، ولمصر وشعبها التقدم والأزدهار.

ومن المقرر أن يلتقي شكري في وقت لاحق اليوم كل من، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ وذلك بقصر السيف، في حين يلتقى ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بديوان عام وزارة الخارجية.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، وصل إلى الكويت أمس السبت، في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام؛ حيث كان في استقباله على أرض مطار الكويت الدولي كل من وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وسفير مصر لدى الكويت طارق القوني، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بالكويت، بالإضافة الى عدد من كبار مسئولي وزارة الخارجية الكويتية.

وأكد سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، أن زيارة شكري للكويت تحظى باهتمام كبير من الجانبين، مشيرا إلى أنها تأتى تأكيدا للعلاقات الوطيدة بين الدولتين، والروابط المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، وما تستندان اليه من أسس متينة لأواصر التاريخ المشترك.