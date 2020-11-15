وفاة نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي

توفى اللواء دكتور حسن عبدالمجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب للهيئة. ونعى محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، الفقيد، بكلمات "رحلت هذه الابتسامة الطيبة الودودة توفي اللواء دكتور حسن أحمد عبد المجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب".

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