فيديو.. موجة من الطقس السيئ تضرب محافظة الدقهلية

تداول رواد السوشيال ميديا فيديوهات جديدة لموجة الطقس السيئ، التي ضربت محافظة الدقهلية أمس. وظهر البرق والرعد في سماء المحافظة، وهطلت أمطار غزيرة وثلوج على العديد من المراكز. وتم تعطيل حركة المرور في أنحاء المحافظة، لسرعة هطول الأمطار بغزارة في الشوارع.

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