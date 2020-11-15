نظر جلسة محاكمة المتهمين بالاستيلاء على نصف مليار جنيه اليوم

تتولى محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الأحد ، نظر محاكمة 17 متهمًا بالاستيلاء على ممتلكات الدولة المصرية وأراضٍ زراعية بمحافظتي القاهرة والجيزة والتي قدرتها الأجهزة المعنية بنحو 500 مليون جنيه بمحررات مزورة مسجلة بمحكمة البدرشين الجزئية وسجلات الشهر العقاري.

وشملت أسماء المتهمين كلا من “رضوان ع”، و”أحمد س”، و”عمار إ”، و”نسرين ا”، و”وليد إ”، و”محمود ع”، و”محمد ف”، و”أحمد إ”، و”فؤاد إ”، و”صلاح الدين م”، و”أشرف س”، و”محمد ص”، و”حسن ع”، و”وليد إ”، و”محمد خ”، و”فؤاد م”.