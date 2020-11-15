إخلاء سبيل سبيل مروان محسن من النيابة بعد التحفظ عليه في حادث سير

أخلت النيابة العامة سبيل مروان محسن، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، بعد احتجازه بتهمة إصابة مواطن بسيارته أثناء قيادة الأخير دراجته بشارع ثروت بالجيزة.
وطالبت النيابة المباحث باستكمال باقي التحريات في الواقعة، وذلك بعد انتقال ضباط القسم إلى المستشفى، للاستماع إلى أقوال المصاب، وتم التأكد من استقرار حالته الصحية، بعد الاستماع إلى أقواله.
وألقت أجهزة الأمن في الجيزة، القبض على مروان محسن، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، بعد إصابته موظفًا في حادث تصادم بشارع ثروت.
واصطدم مروان محسن بموظف بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني أثناء مرور اللاعب بسيارته أمام كلية الفنون التطبيقية فى شارع ثروت.
وتلقى قسم شرطة الجيزة بلاغًا من رواد شارع ثروت يفيد بوقوع حادث تصادم ومصاب، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث إلى مكان الواقعة.
وتحفظت القوات على اللاعب وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات
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