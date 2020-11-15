خالد مشهور: تربع الموالح على عرش الصادرات الزراعية شهادة بفخامة وجودة منتجاتنا

أكد النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية أن تربع صادراتنا الزراعية وخاصة الموالح شهادة بجودة وفخامة منتجاتنا الزراعية ونجاح لاستراتيجية وزارة الزراعة بغزو أسواق العالم، خاصة في ظل التزامها بالاشتراطات والمواصفات الدولية وأحكام الرقابة والفحص خلال جميع مراحل الإنتاج والتصدير على المنتجات الزراعية، وأن ارتفاع هذه الصادرات من شأنه رفع الروح المعنوية للمصدرين والمنتجين في مصر رغم أزمة فيروس كورونا على الأسواق العالمية والناشئة، كما أن تكليفات الرئيس عبد الفتاج السيسي بتوجيه وزارة المالية بصرف 30 ٪ من مستحقات الشركات التصديري أدت لعودة شركات أخرى للعمل مرة ثانية وهو ما يفتح المجال أمام تصدير مزيد من السلع والمنتجات المصرية.

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وأضاف أن هناك جهودا ملموسة للحكومة لتطبيق معايير الجودة على المنتجات الزراعية، من خلال منظومة التكويد بداية من المنتج ووصولًا إلى المستهلك، وكانت النتيجة نجاح وزارة الزراعة والشركات المصرية بفتح منافذ تصديرية جديدة ولمحاصيل لم تكن تصدر من قبل في تلك المناطق منها نحو 20 سوقا تصديرية جديدة، نتيجة أزمة كورونا في بعض الدول المنافسة مثل إسبانيا وتركيا، حيث استطاع مصدرو الحاصلات الزراعية تصدير ملايين الأطنان من الخضراوات الطازجة لمختلف دول العالم، حيث تزامن ذلك مع إجراءات حكومية لحل المشاكل التي كانت تعوق تصدير المنتجات الزراعية لأسواق العالم ، بجانب إدخال الزراعة وكافة الأنشطة المرتبطة بها ضمن مبادرات التمويل المقدمة من البنك المركزى .

وأشار إلى أن ارتفاع هذه الصادرات يعكس ثقة عالمية في المنتج المصري، وتأتي ردًا على المشككين من بعض الدول الذين يدعون أن المياه المصرية بها قدر من التلوث، حيث أن الحاصلات المصرية تجتاز جميع الكشوفات المرجعية عليها بنجاح تام، بفضل ما تقوم به الحكومة من إجراءات مهمة في مقدمتها زيادة حجم الموازنة ورفع الإنفاق الاستثماري، وخلق مناخ صناعي من خلال تطوير الموانئ والطرق والبنية التحتية الصناعي، وكان نتاج ذلك أن شهد القطاع الزراعي تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية رغم العديد من الظروف المتداخلة على مستوى الاقتصاد العالمي واستطاعت أن تفتح أسواقا كثيرة وجديدة لمنتجاتها، ومن شأن ذلك أن يؤدى إلى زيادة معدلات النمو والاحتياطي النقدي وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى خلق دائرة من الحركة الاقتصادية تدفع نحو المزيد من التحسن في مستوى معيشة المواطنين.