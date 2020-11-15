أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15-11-2020، شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارًا ملحوظًا لجميع الأعيرة، قياسًا على سعر الإغلاق أمس

تحيا مصر تنشر أسعار الذهب اليوم الأحد في السوق المحلي، وأخر تطورات أسعار الذهب في سوق الصاغة وذلك من خلال السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم الأحد



تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 15-11- 2020، حيث وصل عيار 18 إلى 707 جنيهًا، بينما وصل عيار 21 لقيمة 825 الذي يعتبر الأكثر تداولًا في السوق المصري.

أسعار الذهب في مصر اليوم



لاقت محال الذهب نفور كبير من قبل المواطنين وذلك بعد تلك الموجة التي طاحت بأحلام الشباب مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث وصل عيار 24 إلى 943 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 6576 جنيهًا، اوقية الذهب 1887 دولار.

اقرأ أيضًا..أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 14-11-2020



ويتأثر سعر الذهب بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.