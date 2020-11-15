اليوم.. إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية من انتخابات النواب في مؤتمر عالمي

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، مؤتمرا صحفيا عالميا في الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التلفزيون بمبنى "ماسبيرو".

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