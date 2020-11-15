سيناء .. استعدادات مبكرة لـ مواجهة مخاطر الطقس السيئ

وفى هذا الإطار رفعت شمال وجنوب سيناء، استعداداتهما لمواجهة الأمطار، ومنع تداعياتها السلبية، من خلال خطة محكمة، تم وضعها وفق أحدث التكنولوجيات.

ونسقت مجالس المدن، فى المدينتين مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، للدفع بسيارات شفط المياه وإزالتها من الأماكن التى تتراكمت فيها، حتى لا تعيق حركة سير العربات.

وفى هذا السياق، تم تنفيذ نموذج محاكاة، وبيان لمناورة سحب مياه الأمطار، باستخدام سيارات الشفط والكسح، ومعدات الصرف اللازمة، بالشوارع الرئيسية، والفرعية، لمواجهة تراكم أى كميات مياه الأمطار المستقبلية، والتدخل الفورى، فى حالة حدوث أية مشكلة، وذلك مع نهاية الشهر الماضى.

كما تم بمعرفة مجالس المدن مجالس والزراعة والرى وإدارة الأزمات، تطهير المخرات، وإزالة المعوقات، وأية إشغالات من مجارى السيول، لعدم الإضرار بالمنشآت والقرى والتجمعات المحيطة بها، وتجهيز مهمات الإيواء العاجل المتاحة بمديرية التضامن الاجتماعى.

تأتى تلك الاستعداد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فى هذا الشأن، فى إطار اهتمامها الملحوظ بأهالى سيناء، وتطوير مدنها، وإنشاء عدد من المصانع بها، لجذب مزيد من الاستثمارات.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، قالت إنه من المقرر أن يكون طقس جنوب سيناء، اليوم الأحد، معتدل نهارا، مائل للبردودة ليلًا، فيما تكون الرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، وتؤدى إلى اضطراب فى الملاحة البحرية.