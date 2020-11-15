55 علماء جامعة القاهرة مدرجون في قائمة جامعة ستانفورد باكبر 2 %...

الاستاذ الخوشت: تم ادراج 55 من علماء جامعة القاهرة نتيجة نجاح التحول الى جامعة الجيل الثالث

جامعة القاهرة بها 20 % من علماء مصر في القائمة وهي اعلى جامعة في مصر.

ذكر الاستاذ الخوشت ان ′′ ادراج هؤلاء العلماء نتيجة تطوير بحث منشورة دوليا من حيث الكمية والنوعية والتركيز على بعض المجالات البحثية التي لم تكن موجودة في النشر الدولي."

كما اشاد بجهود العلماء في البحث واعلن عن تكريمهم قريبا جدا.

واضاف ′′ منذ 3 عاما، هدفنا اجراء بحث تطبيقي له عوائد اقتصادية ومجتمعية ملموسة، وتستشهد به الجامعات الدولية الكبرى في اعرق التصنيف الدولي.

وضعنا خطة تنفيذ واضحة لتصبح جامعة من الجيل الثالث للوصول الى التدويل. نعمل على تحقيق المزيد من التقدم الدولي ووضع جامعة القاهرة ضمن افضل الجامعات في العالم.

اعلن البروفيسور الخوشت ان 55 من علماء الجامعة تم ادراجهم في قائمة جامعة ستانفورد باكبر 2 % من العلماء حول العالم. بها 20 % من علماء مصر في القائمة وهي جامعة مصر العليا حيث بها اكبر عدد من العلماء المستشهدين في مختلف التخصصات. تضم القائمة علماء من دول مختلفة في 22 مجال علمي مختلف و 176 مجالا فرعيا.

وهنا علماء جامعة القاهرة الذين ادرجوا في قائمة افضل 2 % من علماء العالم، مشيدا بجهودهم في البحث العلمي وفي العملية التعليمية وفي تحسين الاعتراف الدولي بجامعة القاهرة، مشيرا الى انهم سيكونون شرف الجامعة.

واوضح رئيس جامعة القاهرة ان تفوق جامعة القاهرة على الصعيد المصري والاقليمي والدولي نتيجة خطة تنفيذ واضحة تم وضعها والعمل عليها وتوفير كافة القدرات والتسهيلات للتحول الى جيل ثالث الجامعة للوصول الى التدويل. بالاضافة الى ذلك كانت حصيلة تطوير جودة الاوراق البحثية المنشورة دوليا من حيث الكمية والنوعية وتجديد المختبرات وتشكيل فرق بحثية ودعمها معنويا وماليا ولوجستيا مع التركيز على المجالات البحثية التي لم تكن موجودة في الدولية النشر، وتوفير الحوافز لاعضاء هيئة التدريس والباحثين للتنافس.

كما اشار الى ان ادارة الجامعة سعت جاهدة لاجراء بحث تطبيقي له عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة وليس مجرد بحث منشوري دوليا. ساهم ذلك بشكل كبير في مناصب الجامعة المتقدمة في جميع التخصصات في التصنيف الدولي نظرا للجودة العالية للبحث المنشور الذي يواكب العالم ويستشهد به في كافة المجالات الدولية.

لاحظ الاستاذ الخوشت انه على مدار ال 3 عاما الماضية، وبسبب برامجها المتميزة والموظفين الاكاديميين وجودة المناهج الدراسية وفعالية العملية التعليمية، تنافس جامعة القاهرة الجامعات الدولية المرموقة. واضاف ان الجامعة ضمن افضل 1 % من الجامعات الدولية: وهي متقدمة على الجامعات الاوروبية والامريكية والاسيوية الدولية في التصنيف الدولي المرموقة.

كما اكد ان الجامعة تواصل العمل وفق خطتها الاستراتيجية للحفاظ على المركز الدولي المرموقة التي حققتها خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحقيق المزيد من التقدم الدولي بحيث تصبح ضمن افضل الجامعات في العالم.

من الجدير بالذكر ان نتائج قائمة جامعة ستانفورد لاكثر 2 % من العلماء حول العالم تم نشرها مؤخرا في بيولوجيا PLOS. استخدمت قائمة جامعة ستانفورد Scopus، قاعدة بيانات Elsevier، لاستخراج مؤشرات مختلفة مثل النشر العلمي، وعدد الاستشهاد، والفهرس، والمشاركة في التاليف، والذي ينزل الى مؤشر الاستشهاد المركب.