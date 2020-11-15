سلبية مسحة كورونا للمنتخب الوطنى بعد مواجهة توجو فى تصفيات أفريقيا

أعلن الجهاز الطبى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، سلبية المسحة التى خضعت لها بعثة المنتخب عقب نهاية مباراة توجو، والتى فاز بها الفراعنة بهدف نظيف خلال منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وخضع جميع أفراد البعثة لمسحة جديدة باستاد القاهرة بخلاف البروتوكول الموجود ضمن إرشادات الكاف للاطمئنان على سلامة الجميع.

من ناحية أخرى يعود طارق حامد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر، للتشكيل الأساسى للفراعنة فى مباراة الإياب أمام توجو المقرر لها الثلاثاء المقبل فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، على حساب عمرو السولية الذى تأكد غيابه عن مباراة الإياب بسبب الايقاف بعد حصوله على إنذارين واستبعاده من رحلة السفر إلى توجو اليوم.

ويشارك طارق حامد فى مباراة الإياب أمام توجو بجوار محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى، خاصة أن الجهاز الفنى للمنتخب مقتنع تماماً بإمكانات طارق حامد إلا أن غيابه عن مباراة أمس كان لرغبته فى زيادة الفاعلية الهجومية لتحقيق الفوز على توجو باستاد القاهرة.