الهلال الأحمر يطلق مبادرة دعم العودة الآمنة للمدارس بالإسماعيلية.. بعد قليل

تطلق جمعية الهلال الأحمر المصري، بعد قليل، مبادرة "دعم العودة الآمنة للمدارس" بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في ضوء التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وتنطلق المبادرة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم ومحافظة الإسماعيلية. ويهدف الهلال الأحمر المصري، من خلال المبادرة، نشر التوعية الصحية بأساليب الوقاية من فيروس كورونا في أكثر من 990 مدرسة لتشمل المبادرة 350,000 طالب ومدرس في جميع إدارات محافظة الإسماعيلية.

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