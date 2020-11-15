وإنا لفراقك يا خليفة لمحزونون.. سفارة البحرين تستقبل المعزين لليوم الثالث "صور"

فتحت سفارة مملكة البحرين بالقاهرة اليوم الأحد، أبوابها أمام المعزين في وفاة رئيس مجلس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي وافته المنية الأربعاء الماضي بمستشفى مايو كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت السفارة البحرينية بالقاهرة أمس وأول أمس، حضور كبير من المعزين بينهم وزراء ومسؤولون وكتاب وفنانون وإعلاميون كان في استقبالهم سفير مملكة البحرين هشام الجودر، وفي كلمة سجلها المعزين بدفتر عزاء السفارة أكدوا على دور الراحل في بناء ونهضة مملكة البحرين وواصفين إياه بـ"القائد الملهم ورجل المبادئ والمواقف الصلبة"، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

كما استذكر المعزون مناقب الفقيد، مبتهلين إلى الله أن يتغمده بواسع رحمته.

ويبدأ العزاء بمقر السفارة البحرينية لدى القاهرة بحي الزمالك من الحادية عشر صباحًا حتى الثالثة مساءً.

ويشارك في استقبال المعزين كل من السفير خليل بن إبراهيم الذوادي مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون الأمن القومي والوزير مفوض عبد الرحمن هاشم دبلوماسيين السفارة وفيصل جلال قنصل مملكة البحرين في القاهرة ومنال العوضي دبلوماسية بالسفارة (سكرتير ثالث).