صور جديدة ترصد خسائر الدقهلية من العاصفة الثلجية

تداول رواد السوشيال ميديا صور جديدة لموجة الطقس السئ، التي ضربت محافظة الدقهلية أمس، وظهر البرق والرعد في سماء المحافظة، وهطلت أمطار غزيرة ووصلت لحد الثلوج في بعض المناطق على العديد من المراكز.

وشارك رواد السوشيال ميديا حصيلة الخسائر في أول ساعتين لسقوط الأمطار في مدينة المنصورة، سواء مادية أو بشرية، و منها : عمود ساقط علي المشاية العلوية،مصرع ولد تم صعقه بعمود النور في شارع بورسعيد، غرق معظم الشوارع الرئيسية و الجانبية، بعض من المواطنين تم صعقهم بالكهرباء، حرق برج في السكة الجديدة، وقوع اشارات المرور.

وتوجه رواد السوشيال ميديا بالدعاء إلى الله "اللهم صيبا نافعا – اللهم ارضي عنا ".

وقرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تعليق الدراسة اليوم الأحد بالمدارس و الجامعات بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحرصا على سلامة أبنائنا التلاميذ و الطلاب، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار وحفاظا على سلامة الطلاب أبناء الدقهلية.