شاهد .. فيديوهات جديدة لعاصفة الدقهلية

تداول رواد السوشيال ميديا فيديوهات جديدة لموجة الطقس السيئ، التي ضربت محافظة الدقهلية امس، وظهر البرق والرعد في سماء المحافظة، وهطلت أمطار غزيرة ووصلت لحد الثلوج في بعض المناطق علي العديد من المراكز.
ويظهر في الفيديوهات موجة من الرياح الشديدة التي ضربت شوارع المنصورة، مصاحبة لهطول من الثلج الغزير.
وعلق المواطنون علي الفيديوهات قائلين :
دا برد اقسى وأخطر من التلج، البرد اوقات بيكسر ازاز السيارات و ممكن يسبب اصابات للناس، خدوا حذركم - ربنا يسترها على أهل المنصورة.
و قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تعليق الدراسة اليوم الأحد بالمدارس و الجامعات بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحرصا على سلامة أبنائنا التلاميذ و الطلاب، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار وحفاظا على سلامة الطلاب أبناء الدقهلية.
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