فى الذكرى 118 لإنشائه .. كل ما تريد معرفته عن المتحف المصرى بالتحرير

يحتفل المتحف المصري بالتحرير يوم ١٥ نوفمبر من كل عام بذكري تأسيسه.

و ترجع فكرة إنشائة بعدما أقر "الخديو إسماعيل" مشروع إنشاء متحف للآثار المصرية سنة 1863م، وكان وراء فكرة إنشاء المتحف عالم المصريات الفرنسى "أوجوست مارييت".

وقال الباحث الأثري أحمد عامر إن المتحف المصري بالتحرير يُعتبر واحدًا من أهم العالمية والمصرية، حيث يقع على مساحة 28 ألف متر مربع، وعرضه أكثر من 10 آلاف متر مربع، ويضم المتحف أكثر من 150 ألف قطعة أثرية تشمل "عصور ما قبل التاريخ"، و"عصر التأسيس"، و"عصر الدولة القديمة"، و"عصر الدولة الوسطى"، و"عصر الدولة الحديثة"، و"العصور المتأخرة".

وأشار "عامر" فى تصريح ل"دوت الخليج " إلي أن اليوم يتم الإحتفال بالعيد "118" للمتحف المصري بالتحرير، والتي ترجع فكرة إنشائة بعدما أقر "الخديو إسماعيل" مشروع إنشاء متحف للآثار المصرية سنة 1863م، وكان وراء فكرة إنشاء المتحف عالم المصريات الفرنسى "أوجوست مارييت"، ووجد أنه لابد من وجود إدارة ومتحف للآثار، لذا إختار منطقة بولاق لإنشاء متحف للآثار المصرية ونقل إليها الآثار التى عثر عليها أثناء حفائره مثل آثار مقبرة "إعح حتب".

وتابع "عامر" أن المتحف تم تشيده على طراز العمارة الكلاسيكية اليونانية الرومانية، أما واجهة المتحف فهى على الطراز الفرنسى بعقود دائرية، تزينها لوحات رخامية لأهم وأشهر علماء الآثار في العالم، وعلى جانبي باب الدخول الخشبي تمثالان كبيران من الحصى لسيدتين على الطراز الروماني، ولكن برءوس فرعونية، وتم إفتتاح المتحف رسميًا في 15 نوفمبر 1902م في عهد الخديو "عباس حلمى الثانى".