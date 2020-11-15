سامح شكرى يسلم أمير الكويت رسالة من الرئيس السيسى

سلم وزير الخارجية سامح شكرى، رسالة موجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

واستعرض وزير الخارجية وأمير الكويت، خلال اللقاء الذى عقد بقصر السيف، صباح اليوم الأحد، مجمل العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل دفعها إلى آفاق أرحب وأوسع، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية.

وطلب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، من وزير الخارجية نقل تحياته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، متمنيا له موفور الصحة والعافية، ولمصر وشعبها التقدم والازدهار.

ومن المقرر أن يلتقى شكرى، فى وقت لاحق اليوم كل من، ولى العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وذلك بقصر السيف، فى حين يلتقى ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بديوان عام وزارة الخارجية.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، وصل إلى الكويت أمس السبت، فى زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام، حيث كان فى استقباله على أرض مطار الكويت الدولى كل من وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وسفير مصر لدى الكويت طارق القونى، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بالكويت، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولى وزارة الخارجية الكويتية.

وأكد سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، أن زيارة شكرى للكويت تحظى باهتمام كبير من الجانبين، مشيرا إلى أنها تأتى تأكيدا للعلاقات الوطيدة بين الدولتين، والروابط المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، وما تستندان اليه من أسس متينة لأواصر التاريخ المشترك.