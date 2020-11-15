حماية المستهلك يكشف: إزاي ناخد بالنا من عروض الـ "بلاك فرايداي" الوهمية

حرص جهاز حماية المستهلك على توجيه بعض النصائح والإرشادات للمواطنين، لحمايتهم من الشركات التي تُعلن عن عروض وهمية خلال موسم الـ"بلاك فرايداي"، وهو التوقيت الذي يلاقي إقبال كثيف من قِبل الجمهور نظرا لعروض التخفيض على السلع، إلا أن بعض من هذه العروض تكون "وهمية".

في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم التوجيه للموردين أى البائع ومقدم الخدمة تحذير من اتخاذه لأى سلوك مستغل للمستهلكين، سوف يتم تقديمه للمسألة القانونية لقانون حماية المستهلك بعقوبة شديدة، الذي تقدر بمبلغ مالى يتراوح بين 30 ألف ومليون جنيه.

وأضاف أحمد سمير فرج، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن من الأفضل شراء المواطن من الأماكن المعتاد أن يتعامل معها، وحتى يستطيع أن يحميه القانون إذا تعرض لأى غش، عليه الرجوع إلى جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن 19588، حتى يتم التواصل مع الجهاز لتقديم أى شكاوى من يوم الجمعة البيضاء.

وأوضح أن الجمعة البيضاء كما يطلق عليها داخل مصر تكون مفيدة إذا تمددت بشكل سليم، متابعا أن الدولة حاولت القيام بهذا الدور، بمتابعة منهجية محددة واضحة، إضافة إلى أن الدولة قامت بتقديم نصيحة للمواطنين، وعدم الشراء من أماكن غير معروفة.

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وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن يتم توجيه إلى المورد والتاجر برسالة شكر بسبب مجهوده فى سبيل استفادة المستهلك من هذا اليوم، مع تنفيذه قانون حماية المستهلك، كما تم عقد اجتماع مع جميع رؤساء أفرع الجهاز فى القاهرة والإدارات المختصة، لتواجدهم فى الأسواق والتحقيق من مصداقية التجار فى الجمعة البيضاء.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تم مخاطبة رئيس الغرف التجارية حتى يحذر جميع التجار المشتركين بالغرفة من عدم الإلتزام بالقوانين، وايضا يتم توجيه التعليمات إلى إدارة المرصد الإعلانى، لمتابعة الإعلانات المضللة وخاصة على السوشيال ميديا.