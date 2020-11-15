مسلسل الا انا ربع قيراط يتصدر "التريند" بعدما تسبب في غضب الجمهور

مسلسل الا انا ربع قيراط تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، ليستكمل المسلسل سلسلة نجاحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بقصة ربع قيراط التي لفتت الأنظار لها بعد حكاية لازم اعيش التي أثارت ضجة واسعة.

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صور من أحداث مسلسل الا انا ربع قيراط وخاصة مشاهد إكتشاف منى "ريهام عبد الغفور" خيانة زوجها لها، والمواقف الصعبة التي تمر بها، ليؤكد النشطاء أن لن يوجد رجل على وجه الأرض يمكن أن تضحي لأجله.

مسلسل الا انا ربع قيراط

تدور حكاية ربع قيراط حول منى الزوجة التى تقدم كل طاقتها لبيتها وزوجها، لكنه يفاجئها بزواجه من حبيبته الأولى وتجريدها من كل حقوقها القانونية فى النفقة وشقة الزوجية، لكنه في الوقت نفسه يحاول إقناعها بالعودة إليه مرة أخرى تحت مسمى الحب، خاصة أنه لن يفعل شيء خطأ لانه تزوج على سنة الله ورسوله حسب قوله.

تحاول منى تنظيم أمورها، وتبحث عن عمل، وفى حلقة الأمس تعرضت لموقف محرج بعدما طردتها زوجة المحامى الذى تعمل لديه سكرتيرة خوفًا منها كامرأة مطلقة.

يشارك في بطولة حكاية ربع قيراط كلاً من ريهام عبد الغفور، سناء يوسف، مصطفي درويش، محمد علي رزق، شاهيستا، محمد الاحمدي، عصام السقا، عبد المنعم رياض ومروة عيد.

اقرأ أيضًا..حكاية ربع قيراط تثير ضجة على السوشيال ميديا.. والجمهور: "مافيش راجل ينفع تضحي علشانه"



مسلسل إلا أنا عبارة عن دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسرى الفخرانى، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.