مترو الأنفاق يحذر من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. سنوقع العقوبة بحسم

أعلنت الإذاعة الداخلية لمترو الأنفاق، من جديد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية، للوقاية من فايروس كورونا، في ظل بدء الموجة الثانية للوباء.

وشددت إذاعة مترو الأنفاق على الركاب بضرورة ارتداء الكمامات الطبية الواقية منعًا لانتشار وباء «كورونا» مع استخدام جميع الإجراءات الاحترازية، مؤكدة على توقيع غرامات مالية في حالة ضبط راكب لا يرتدء الكمامة.

وتستعتد شركة مترو الأنفاق لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظا على صحة وسلامة الركاب الذين يصل عددهم إلى أكثر من 2 مليون راكب يوميا.

اقرأ أيضًا: مترو الأنفاق يقدم هدايا رمزية للركاب فى محطات الخط الأول



وفى حالة الاشتباه فى مريض بفيروس كورونا، سوف يتم اتخاذ الاجراءات التالية:

1- إيقاف القطار الذي تستقله الحالة في أول محطة للوصول، وإنزال الراكب- في حالة الإبلاغ عن الحالة-، منعا لفزع بقية الركاب.

2- نقل الحالة إلى إحدى نقاط الإسعاف الـ20 المتنقلة عبر الأرصفة لفحصها وإجراء الإسعافات الأولية لها،- إذا كانت في حالة صعبة-.

3- في حالة الاشتباه في إصابتها بكورونا، يتم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى.

4- تعقيم القطارات والمحطات حال ثبوت حمل الحالة للفيروس.

5- يتم التنبيه على الركاب بضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية وارتداء الكمامات الطبية.

