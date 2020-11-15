رئيس مجلس الشيوخ ينعي شقيقة النائب الدكتور عفت السادات

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ برقيه عزاء للنائب الدكتور عفت السادات يشاطره فيها الأحزان لوفاة شقيقته داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته
و أرسل وكيلا المجلس ببرقيه مماثلة للنائب السادات، كما بعث له أيضاً المستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام المجلس ونائبه المستشار عمرو يسري.
وأعلن محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن وفاة شقيقته فوزية السادات،ونشر رئيس حزب الإصلاح علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بيانًا ينعي فيه شقيقته: "بمزيد من الحزن والأسى أنعي شقيقتي الغالية الحاجة/ فوزية السادات التي توفاها الله، وأضاف: "نعزي أنفسنا وأولادها ونسأل المولى عز وجل الرحمة والمغفرة".
ومن المقرّر أن تقام صلاة الجنازة اليوم الأحد، بعد صلاة العصر في مسقط رأسها في ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.
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