قلبت موسكو .. لقطات تثير ذهول السوشيال ميديا من العاصفة الثلجية بالدقهلية (صور)

أثارت العاصفة الثلجية التي تعرضت لها محافظة الدقهلية أمس السبت، ذهول المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لشدتها والتي تسببت في خسائر مادية لبعض الأشخاص، وهي العاصفة التي لم تحدث من قبل في أي محافظة مصرية.
وتداول رواد مواقع السوشيال ميديا صور جديدة للعاصفة الثلجية بالدقهلية، وظهور البرق والرعد في سماء المحافظة، ووقت هطول أمطار غزيرة وثلوج في بعض المناطق على العديد من المراكز.
وشارك رواد السوشيال ميديا حصيلة الخسائر في أول ساعتين لسقوط الأمطار في مدينة المنصورة، سواء مادية أو بشرية، و منها : عمود ساقط علي المشاية العلوية،مصرع ولد تم صعقه بعمود النور في شارع بورسعيد، غرق معظم الشوارع الرئيسية و الجانبية، بعض من المواطنين تم صعقهم بالكهرباء، حرق برج في السكة الجديدة، وقوع اشارات المرور.
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وقرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تعليق الدراسة اليوم الأحد بالمدارس و الجامعات بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك نظرا لما شهدته المحافظة من سوء أحوال جوية.
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