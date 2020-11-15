أحلام توجه رسالة لـ تامر حسني بخصوص إنفصاله عن بسمة بوسيل

أعبرت الفنانة الإمارتية أحلام عن إستيائها من الأنباء التي انتشرت حول طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل خلال الساعات القليلة الماضية.
كتبت أحلام عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "حرام والله واعتقد تامر فنان يجنن وبسمة بتجنن واشوفهم لايقين لبعض".
ووجهت رسالة خاصة للفنان تامر حسني، قائلة: "شوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل".
وأضافت: "حرام ثمان سنين وأطفال صديقك من صدقك روح لها وجيبها بيتها واجعل الألسن تصمت اسمع من أختك الكبيرة".
كانت قد أعلنت بسمة بوسيل إنفصالها عن تامر حسني، قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل احترام سواء في صور أو فيديوهات ياريت تبطلوا تبعتولي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".
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وتابعت حديثها قائلة: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، ياريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة.. بالتوفيق".
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