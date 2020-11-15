بعد ترميمه.. وزيرا الأوقاف والآثار ومحافظ القاهرة يفتتحون مسجد الشافعى

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وخالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مسجد الإمام الشافعى، الجمعة المقبل، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف.





ووفق بيان رسمى نشرته الأوقاف على موقعها الرسمى، اليوم الأحد، يزور الوزيران ومحافظ القاهرة أعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة مسجد الإمام الشافعى، والتى تتم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، بتمويل من صندوق السفراء الأمريكى بتكلفة تقدر نحو 20 مليون جنيه. يأتى ذلك فى إطار افتتاح وزارة الأوقاف لتسعة وأربعين مسجدًا آخر على مستوى الجمهورية، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه خلال 81 يومًا، من أول سبتمبر حتى 20 نوفمبر، 502 مسجدا.

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