أمطار رعدية وتساقط ثلوج .. المنصورة تعيش يوما من أجواء أوروبا

شهدت مدينة المنصورة، أمس السبت، أمطارا شديدة تسببت فى توقف كامل للحركة المرورية، خاصة بشارع الجمهورية ومنطقة الجامعة الرئيسيين، كما تساقطت الثلوج لنحو ساعة، فيما أكد شهود العيان غرق كوبرى الجامعة الواقع بمدخل المدينة فى المياه بالكامل.

ووجهت الأجهزة التنفيذية تحذيرات لمواطنى المنصورة على بعض البعدم النزول إلا للضرورة، وسقطت نخلة بشارع الجمهورية أمام كليات جامعة المنصورة، مما تسبب فى تضرر عدد من السيارات دون خسائر بشرية، وانقطعت الكهرباء أيضا عن عدة أماكن بالمنصورة، وسقطت لوحة إعلانات بشارع الجيش.

طقس غير مسبوق

وعلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على حالة الطقس السيئة فى محافظة الدقهلية خاصة فى المنصورة، بأن هذه الموجة التى تعرضت لها المدينة "غير مسبوقة" والتى تضمنت سقوط قطع من الثلوج وغرق بعض الشوارع بالأمطار.

وقالت الهيئة، على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، إن صور الأقمار الصناعية أظهرت تحرك السحب فى اتجاه الدلتا والشرق ومدن القناة منذ نحو ساعة.

أضافت: "تتقدم تدريجيًا إلى القاهرة الكبرى ومازالت على الساحل الغربى والإسكندرية والبحيرة تكون مختلفة الشدة من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة خاصة منطقة الشرق.. الدلتا الآن تحت تأثير السحب المتوسطة والمنخفضة، يصاحبها سقوط الأمطار الرعدية تستمر خلال الساعات المقبلة".

تشمل المناطق المتأثرة حاليًا دمياط والبحيرة وبورسعيد وبلطيم والإسماعيلية والدقهلية والغربية والشرقية، وتتقدم متوسطة إلى جنوب الدلتا، كما تتقدم شرقًا إلى مناطق من شمال ووسط سيناء.

تعليق الدراسة

واستجابة للأحداث غير المسبوقة التى تتعرض لها المدينة، أعلن الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، تعطيل الدراسة للطلاب والعمل بالجامعة للعاملين الإداريين بمختلف القطاعات، بدءا من اليوم الأحد، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

وأعلن الدكتور محمد حجازى، المدير التنفيذى بالمستشفيات والمراكز الطبية لجامعة المنصورة، اقتصار العمل على أقسام الطوارئ و"النوبتجيات".

وفى بيان رسمى، قال حجازى: "حرصا من إدارة المستشفيات الجامعية على سلامة العاملين والمرضى والمترددين على قطاع المستشفيات تقرر اقتصار العمل بالمستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة غدا الأحد على أقسام الطوارئ والنوبتجيات، أما بالنسبة للعمليات الجراحية تعاد جدولتها حسب الأولوية الفنية مع قيام مديرى المستشفيات والمراكز الطبية بمتابعة تنظيم العمل داخل كل مستشفى لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى وتكليف من يلزم من أطقم العمل والنوبتجيات التى يحتاجها العمل، وفق طبيعة كل مستشفى".

كما قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تعليق الدراسة بالمدارس بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية، وحرصا على سلامة الطلاب.